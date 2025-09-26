ВС Башкирии не снял арест с имущества свидетелей по делу Марзаева

УФА, 26 сен — РИА Новости. Верховный суд Башкирии не снял арест с имущества свидетелей по уголовному делу в отношении исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева, обвиняемого в получении крупной взятки, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее объединенная пресс-служба судов республики сообщала, что 15 августа уголовное дело в отношении Марзаева поступило в Ленинский районный суд Уфы. Его арест был продлен до 6 ноября. Также сообщалось, что продлен арест, наложенный на имущество свидетелей.
Апелляцию на арест имущества свидетелей по делу Марзаева верховный суд республики рассмотрел 22 сентября.
«Судебный акт оставлен без изменений», — говорится в документах суда.
Источник РИА Новости в суде сообщил, что, по предварительным данным, Марзаев все свое имущество передал родственнику. «Речь идет именно об аресте имущества его родственника и других, которые проходят по делу свидетелями», — пояснил собеседник агентства.
Главное следственное управление СК РФ возбудило против Марзаева уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Басманный суд Москвы 1 октября прошлого года отправил чиновника в СИЗО.
По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину Марзаев не признает.
По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.
Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае 2024 года. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В марте стало известно, что Клебанов скончался в больнице в Москве.