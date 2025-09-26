Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Зилаирском районе Башкирии продолжают тушить лесной пожар

Лесной пожар у села Ивано-Кувалат взят под контроль.

Источник: Комсомольская правда

В Зилаирском районе Башкирии, неподалеку от села Ивано-Кувалат, пожарным удалось взять под контроль лесной пожар, однако работы по его полному устранению все еще ведутся. Об этом сообщает республиканский госкомитет по ЧС.

За последние 24 часа пожарные также справились с семью возгораниями сухой травы. Два из них были зафиксированы в Куюргазинском районе, по два — в Баймакском и Абзелиловском, и одно — в Учалинском районе.

С начала года на территории республики зарегистрировано 15 лесных пожаров, которые охватили более 30 гектаров леса, а также ликвидировано 344 пала сухой растительности на общей площади более 1300 гектаров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.