В Зилаирском районе Башкирии продолжают тушить лесной пожар

В Зилаирском районе Башкирии, неподалеку от села Ивано-Кувалат, пожарным удалось взять под контроль лесной пожар, однако работы по его полному устранению все еще ведутся. Об этом сообщает республиканский госкомитет по ЧС.
За последние 24 часа пожарные также справились с семью возгораниями сухой травы. Два из них были зафиксированы в Куюргазинском районе, по два — в Баймакском и Абзелиловском, и одно — в Учалинском районе.
С начала года на территории республики зарегистрировано 15 лесных пожаров, которые охватили более 30 гектаров леса, а также ликвидировано 344 пала сухой растительности на общей площади более 1300 гектаров.
