Полицейский установил скрытую камеру в туалете и тайно снимал женщин

В Японии был задержан сотрудник полиции префектуры Сидзуока, обвиняемый в установке скрытой камеры в женской уборной служебного помещения. Соответствующая информация опубликована изданием Japan Today.
Под стражу взят 45-летний Тэцудзо Судзуки из города Какэгава. Поводом для расследования послужило обнаружение сотрудницей полицейского участка миниатюрного записывающего устройства на втором этаже здания.
Следствие установило, что камера была размещена Судзуки в конце апреля. По данным обвинения, с момента установки до начала июня, когда устройство обнаружили, он неоднократно производил незаконную съемку женщин.
Предполагается, что жертвами его действий стали три коллеги и несколько посетительниц учреждения. Задержанный полицейский не признает предъявленные ему обвинения.
