Суд оштрафовал журналистку Божену Рынску на 20 тысяч рублей за унижение русских

Суд оштрафовал журналистку Божену Рынску (Малашенко) на 20 тысяч рублей за оскорбительные высказывания в адрес русских. Об этом стало известно в пятницу, 26 сентября, из официальных судебных документов.
В материалах дела отмечалось, что в одном из интервью, опубликованном в интернете, Рынска допустила выражения, которые были расценены как унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, передает РИА Новости.
Ранее, 15 сентября, Тверской районный суд столицы также оштрафовал на 20 тысяч рублей Божену Рынску. Ее признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения.
Кроме того, столичный суд взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски, но позже решение было отменено.