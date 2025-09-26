В курортном городе Турции катер насмерть переехал россиянку

Российская туристка попала под катер в Анталье.
Катер насмерть переехал российскую туристку в турецком курорте Кемер (Анталия). Об этом рассказали очевидцы. Идет расследование инцидента.
«Во время отдыха в районе Кемер в Анталье гражданка России Линария Музипова (42 года) погибла в результате столкновения с катером для парасейлинга, принадлежащим компании, занимающейся водными видами спорта», — сообщает издание HaberTurk. Женщина заплыла за буйки, ограничивающие зону для купальщиков, в то время как в акватории курсировал катер, предлагающий услуги парасейлинга — полеты на парашюте над морем. Капитан судна на высокой скорости налетел на женщину, не заметив ее.
Очевидцы немедленно вызвали спасателей и скорую помощь, но Линарию Музипову спасти не удалось: врачи констатировали смерть на месте. По предварительным данным, удар был очень сильный, и женщина скончалась от тяжелых травм.
Капитан судна, а также не раскрываемый по имени оператор водных видов спорта, взяты под стражу. Проведение водных спортивных мероприятий в районе Чамьюва временно прекращено. По факту происшествия начато официальное расследование.