В курортном городе Турции катер насмерть переехал россиянку

«Во время отдыха в районе Кемер в Анталье гражданка России Линария Музипова (42 года) погибла в результате столкновения с катером для парасейлинга, принадлежащим компании, занимающейся водными видами спорта», — сообщает издание HaberTurk. Женщина заплыла за буйки, ограничивающие зону для купальщиков, в то время как в акватории курсировал катер, предлагающий услуги парасейлинга — полеты на парашюте над морем. Капитан судна на высокой скорости налетел на женщину, не заметив ее.