Мужчина пристрелил спрятавшегося в его ванной комнате медведя

Начался настоящий хаос, вспоминает Кларк. Женщина начала кричать, собаки подняли лай, что еще больше напугало дезориентированного хищника. Медведь укрылся от шума в ванной комнате, где Кларк заблокировал его, после чего отправился за огнестрельным оружием.