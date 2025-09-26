Мужчина пристрелил спрятавшегося в его ванной комнате медведя

Житель американского штата Флорида Зик Кларк был вынужден ликвидировать черного медведя, проникшего в его жилище. Об этом инциденте сообщает издание People.
По словам Кларка, хищник попал внутрь через оставленные открытыми гаражные ворота. Когда система автоматически заблокировала выход, животное оказалось в ловушке.
Пытаясь найти путь к отступлению, медведь оказался в жилых помещениях. Первой незваного гостя заметила теща домовладельца, находившаяся в гостиной.
Начался настоящий хаос, вспоминает Кларк. Женщина начала кричать, собаки подняли лай, что еще больше напугало дезориентированного хищника. Медведь укрылся от шума в ванной комнате, где Кларк заблокировал его, после чего отправился за огнестрельным оружием.
Я приоткрыл дверь, произвел один выстрел и снова закрыл ее, когда медведь попытался вырваться. Затем завершил ситуацию еще двумя выстрелами, описал случившееся мужчина.
После инцидента Кларк с помощью брезента извлек тушу животного из дома и связался с Комиссией по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды. Специалисты службы прибыли на место происшествия и транспортировали тело медведя для последующей утилизации.
