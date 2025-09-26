Силы ПВО за ночь сбили 55 беспилотников ВСУ над территорией России

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали ракетами поселок Белая Березка Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что при вражеских ударах возникли возгорания, жилые дома и другие постройки были повреждены. Позже стало известно, что число пострадавших от удара ВСУ по поселку Белая Березка Брянской области увеличилось до девяти человек, среди раненых есть ребенок.