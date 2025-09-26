Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 55 беспилотников ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 55 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, 20 дронов уничтожили над Азовским морем, 14 — над Ростовской областью и Крымом.

Также три беспилотника сбили над Краснодарским краем и по одному — над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в Telegram-канале Минобороны.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали ракетами поселок Белая Березка Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что при вражеских ударах возникли возгорания, жилые дома и другие постройки были повреждены. Позже стало известно, что число пострадавших от удара ВСУ по поселку Белая Березка Брянской области увеличилось до девяти человек, среди раненых есть ребенок.