Треш-блогеру из РФ предъявили в Таиланде обвинения в непристойном поведении

Таиландская полиция предъявила российскому треш-блогеру Георгию Дзугкоеву обвинения в непристойном поведении в общественном месте. Об этом проинформировала туристическая полиция провинции Пхукет.
«Россиянину предъявлены обвинения, его виза аннулирована, а сам он внесен в черный список», — отметили в ведомстве.
О задержании 23-летнего Дзугкоева стало известно накануне. Ситуация связана с видео сексуального характера с участием россиянина, которые он снимал в общественных местах. В посольстве России в Таиланде уточнили, что молодому человеку грозит штраф и депортация на родину.