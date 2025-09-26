Треш-блогеру из РФ предъявили в Таиланде обвинения в непристойном поведении

О задержании 23-летнего Дзугкоева стало известно накануне. Ситуация связана с видео сексуального характера с участием россиянина, которые он снимал в общественных местах. В посольстве России в Таиланде уточнили, что молодому человеку грозит штраф и депортация на родину.