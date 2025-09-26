Ричмонд
Массовое ДТП произошло на Московском шоссе в Самаре 26 сентября

Два человека обратились в больницу после массовой аварии в Самаре.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Утром 26 сентября в Самаре произошло массовое ДТП на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинской. По данным ГУ МВД России по Самарской области, около 06.45 21-летний парень за рулем Lada Granta ехал по Московскому шоссе и врезался в автомобиль Volkswagen Passat, который стоял на светофоре. Иномарка после этого по инерции наехала на ВАЗ 2109, а Гранту отбросило на автомобиль Hyundai Creat, который в этот момент стоял.

«Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и принимают меры для беспрепятственного проезда автотранспорта», — прокомментировала пресс-служба регионального МВД.

Травмы получили два пассажира автомобиля Lada Granta, их отправили в больницу для осмотра.