Раскрыты детали задержания ФСБ диверсанта в российском городе

Проживая в Новосибирске, обвиняемый получил через мессенджер от анонимного пользователя предложение о совершении диверсии на объекте связи. Осенью прошлого года он осуществил поджог телекоммуникационного шкафа базовой станции сотовой связи в одном из сельских поселений области. В качестве подтверждения выполненных действий злоумышленник направил заказчику видеозапись с горящим объектом, сообщила официальный представитель регионального УФСБ Ирина Зеброва.