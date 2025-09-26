Ричмонд
Пожар начался на Афипском НПЗ после падения обломков украинского БПЛА

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае вспыхнул пожар после падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил региональный оперштаб. По его информации, дрон упал на одну из технологических установок предприятия.

Власти уточнили, что в результате атаки никто не пострадал. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные и другие экстренные службы. Возгорание охватило площадь около 30 квадратных метров и вскоре было полностью ликвидировано.

Дополнительно в Темрюкском районе обнаружили фрагменты еще одного беспилотника. Как пояснили в оперштабе, обломки упали на одной из улиц станицы Голубицкой, однако угрозы для жителей не возникло.

По предварительным данным, объекты инфраструктуры не получили повреждений, передает Telegram-канал оперштаба.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали ракетами поселок Белая Березка Брянской области.

