Пожар начался на Афипском НПЗ после падения обломков украинского БПЛА

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае вспыхнул пожар после падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил региональный оперштаб. По его информации, дрон упал на одну из технологических установок предприятия.
Власти уточнили, что в результате атаки никто не пострадал. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные и другие экстренные службы. Возгорание охватило площадь около 30 квадратных метров и вскоре было полностью ликвидировано.
Дополнительно в Темрюкском районе обнаружили фрагменты еще одного беспилотника. Как пояснили в оперштабе, обломки упали на одной из улиц станицы Голубицкой, однако угрозы для жителей не возникло.
По предварительным данным, объекты инфраструктуры не получили повреждений, передает Telegram-канал оперштаба.
Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали ракетами поселок Белая Березка Брянской области.