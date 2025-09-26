В Челябинской области автобус съехал в кювет

«Водитель, мужчина 1968 года рождения, управляя рейсовым автобусом “Хендэ”, по предварительным данным, почувствовал себя плохо, не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал, автобус получил механические повреждения», — говорится в сообщении.