Раскрыто, сколько дронов ВСУ пытались атаковать юг России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 25 на 26 сентября 2025 года перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самое большое количество дронов было уничтожено над Азовским морем.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 25 на 26 сентября 2025 года перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении МО в telegram-канале. Дежурные средства ПВО сбили дроны над акваторией Азовского моря, а также над территориями Ростовской области, Республики Крым, Краснодарского края, Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей. 20 беспилотников было уничтожено над Азовским морем и в Ростовской области с Крымом, где ликвидировано по 14 дронов в каждом регионе.

Ранее сообщалось о нанесении массированного удара по различным регионам России. Утром 26 сентября на одной из улиц станицы Голубицкой в Краснодарском крае были обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата. Кроме того, в Херсонской области, Ставропольском крае и Курской области объявлялась угроза атаки с использованием дронов. В Ростовской области на окраине хутора Лагутник обломки сбитого беспилотника стали причиной возгорания сухой растительности.

