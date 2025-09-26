«Пять выстрелов в незнакомцев, сотрудница травмирована»: подробности стрельбы в отеле «Гранд Автограф» в Новосибирске

Вечером 25 сентября в Новосибирске прогремела новость — стреляли в самом центре… Около отеля «Гранд Автограф», расположенном по адресу Орджоникидзе, 31. Интернет-пользователи стояли на ушах: «Как страшно жить», — писали они в комментариях.
Утром 26 сентября появились подробности. Оказалось, что неизвестный выстрелил не менее пяти раз. Сотрудники отеля, разумеется, всё видели. А одной из них и вовсе не повезло, она получила травмы (их степень тяжести на данный момент не озвучивается).
«В результате противоправных действий одной из посетительниц отеля были нанесены физические травмы», — отмечают в пресс-службе прокуратуры.
Личность стрелявшего и его мотивы на данный момент тоже не рассекречиваются.
Прокуратура осуществляет надзор за продвижением и итогами следственных мероприятий по уголовному производству, инициированному в связи с инцидентом со стрельбой в центре города.
Следователем районного подразделения Министерства внутренних дел открыто уголовное дело по статье 213 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганские действия).