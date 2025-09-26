Ричмонд
«Пять выстрелов в незнакомцев, сотрудница травмирована»: подробности стрельбы в отеле «Гранд Автограф» в Новосибирске

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в Центральном районе.

Вечером 25 сентября в Новосибирске прогремела новость — стреляли в самом центре… Около отеля «Гранд Автограф», расположенном по адресу Орджоникидзе, 31. Интернет-пользователи стояли на ушах: «Как страшно жить», — писали они в комментариях.

Утром 26 сентября появились подробности. Оказалось, что неизвестный выстрелил не менее пяти раз. Сотрудники отеля, разумеется, всё видели. А одной из них и вовсе не повезло, она получила травмы (их степень тяжести на данный момент не озвучивается).

«В результате противоправных действий одной из посетительниц отеля были нанесены физические травмы», — отмечают в пресс-службе прокуратуры.

Личность стрелявшего и его мотивы на данный момент тоже не рассекречиваются.

Прокуратура осуществляет надзор за продвижением и итогами следственных мероприятий по уголовному производству, инициированному в связи с инцидентом со стрельбой в центре города.

Следователем районного подразделения Министерства внутренних дел открыто уголовное дело по статье 213 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганские действия).