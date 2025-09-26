«Пять выстрелов в незнакомцев, сотрудница травмирована»: подробности стрельбы в отеле «Гранд Автограф» в Новосибирске

Утром 26 сентября появились подробности. Оказалось, что неизвестный выстрелил не менее пяти раз. Сотрудники отеля, разумеется, всё видели. А одной из них и вовсе не повезло, она получила травмы (их степень тяжести на данный момент не озвучивается).