Российская ПВО уничтожила 55 БПЛА Украины за ночь

Основной удар пришёлся на акваторию Азовского моря — там сбили 20 дронов, ещё 14 уничтожили над Ростовской областью и столько же над Крымом. Остальные беспилотники были сбиты над Краснодарским краем, Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.
Жертв удалось избежать. Российские средства ПВО продолжают патрулировать воздушное пространство и работать в усиленном режиме.
Ранее Life.ru писал, что на Афипском НПЗ в Краснодарском крае вспыхнул пожар после падения обломков дрона. Пламя охватило около 30 квадратных метров на одной из установок, но пожарные быстро справились, пострадавших нет.
