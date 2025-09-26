Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская ПВО уничтожила 55 БПЛА Украины за ночь

Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 55 украинских беспилотных летательных аппаратов за прошедшую ночь.

Источник: Life.ru

Основной удар пришёлся на акваторию Азовского моря — там сбили 20 дронов, ещё 14 уничтожили над Ростовской областью и столько же над Крымом. Остальные беспилотники были сбиты над Краснодарским краем, Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.

Жертв удалось избежать. Российские средства ПВО продолжают патрулировать воздушное пространство и работать в усиленном режиме.

Ранее Life.ru писал, что на Афипском НПЗ в Краснодарском крае вспыхнул пожар после падения обломков дрона. Пламя охватило около 30 квадратных метров на одной из установок, но пожарные быстро справились, пострадавших нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше