Сантехника из Таджикистана обвинили в вербовке террористов в Московском регионе

Сантехнику из Таджикистана Джамшеду Занжирбекову предъявили обвинение в вербовке сторонников террористической организации на территории Московского региона. Такая информация содержится в материалах дела.
— Занжирбеков Джамшед Чоршабеевич, гражданин Республики Таджикистан, регистрации на территории РФ не имеющий, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение теракта), — говорится в материалах.
Следствие уточняет, что мужчина несколько лет живет в России и зарабатывает на жизнь разовыми работами по ремонту сантехники и электрооборудования. Он проживал в Троицке на улице Полковника милиции Курочкина.
По версии следствия, несколько лет назад Занжирбеков начал привлекать сторонников в ряды радикальной религиозной организации. С декабря 2024 года он находится под стражей, передает ТАСС.
