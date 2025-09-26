Ричмонд
Сантехника из Таджикистана обвинили в вербовке террористов в Московском регионе

Сантехнику из Таджикистана Джамшеду Занжирбекову предъявили обвинение в вербовке сторонников террористической организации на территории Московского региона. Такая информация содержится в материалах дела.

Сантехнику из Таджикистана Джамшеду Занжирбекову предъявили обвинение в вербовке сторонников террористической организации на территории Московского региона. Такая информация содержится в материалах дела.

— Занжирбеков Джамшед Чоршабеевич, гражданин Республики Таджикистан, регистрации на территории РФ не имеющий, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение теракта), — говорится в материалах.

Следствие уточняет, что мужчина несколько лет живет в России и зарабатывает на жизнь разовыми работами по ремонту сантехники и электрооборудования. Он проживал в Троицке на улице Полковника милиции Курочкина.

По версии следствия, несколько лет назад Занжирбеков начал привлекать сторонников в ряды радикальной религиозной организации. С декабря 2024 года он находится под стражей, передает ТАСС.

В российском сегменте интернета действуют тысячи украинских мошенников, которые вербуют россиян для диверсий или обманывают их через махинации. О том, как распознать мошенника с Украины, рассказала филолог Анастасия Миронова.