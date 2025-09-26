Российская полиция объявила в розыск шеф-редактора одного издания

В МВД РФ подтвердили объявление в федеральный розыск главного редактора издания The Insider (признано иноагентом в РФ и нежелательной организацией) Тимура Олевского (признан иноагентом в РФ).
Согласно информации РИА «Новости», основанием для розыскных мероприятий послужила уголовная статья, однако ее конкретная квалификация не раскрывается. Напомним, что в июле 2024 года московская прокуратура сообщала о возбуждении уголовного преследования в отношении Олевского* за сотрудничество с изданием, имеющим статус иноагента.
Ранее журналист уже подвергался юридическим преследованиям: в 2023 году на него был наложен штраф за участие в деятельности нежелательной организации. Кроме того, согласно официальным данным службы судебных приставов, в отношении него ведутся исполнительные производства, связанные с долговыми обязательствами на сумму свыше 105 тысяч рублей, а также неуплатой исполнительского сбора.
Издание The Insider*, базирующееся в латвийской Риге, специализируется на журналистских расследованиях, касающихся России и стран Восточной Европы. В последние годы как само издание, так и его руководство неоднократно становились фигурантами судебных разбирательств по искам о защите деловой репутации, большинство из которых завершались не в их пользу.
*признан иноагентом в РФ.