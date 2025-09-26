Российская полиция объявила в розыск шеф-редактора одного издания

Ранее журналист уже подвергался юридическим преследованиям: в 2023 году на него был наложен штраф за участие в деятельности нежелательной организации. Кроме того, согласно официальным данным службы судебных приставов, в отношении него ведутся исполнительные производства, связанные с долговыми обязательствами на сумму свыше 105 тысяч рублей, а также неуплатой исполнительского сбора.