PYOK: Пилоты авиалиний США забыли выпустить шасси при посадке в Финиксе

Пилоты Airbus A319 компании American Airlines, на борту которого находилось 132 пассажира, предположительно забыли выпустить шасси во время посадки в Финикс Скай-Харбор. Этот инцидент попал в объектив камеры, сообщает PYOK.

Пилоты в США забыли про шасси. Видео © X / Turbinetraveler.

Система оповещения в кабине уведомила пилотов о ситуации. Они исправили ошибку, но для безопасности решили не приземляться сразу, а сделать второй круг. Пилоты снова убрали шасси и поднялись в небо. В итоге лайнер успешно приземлился со второго раза.

Ранее Life.ru рассказывал, как хвост самолёта авиакомпании «Россия» «вырвало» перед вылетом из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. Причиной стало столкновение с бортом китайской авиакомпании. После инцидента самолёт Airbus A330 отстранили от полётов.

