Уголовное дело завели в Новосибирске в отношении серийного диверсанта

В Москве сотрудники органов безопасности задержали местного жителя, которого подозревают в причастности к диверсиям, совершенным в Новосибирске. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.
По данным ведомства, мужчина ранее проживал в этом регионе и уже находился в поле зрения следствия. Силовики уточнили, что речь идет о жителе столицы 1993 года рождения, который устроил поджог двух релейных шкафов на перегоне Иня-Восточная — Мочище Западно-Сибирской железной дороги. Позднее оперативники установили и новый эпизод его противоправной деятельности.
Следствие пришло к выводу, что обвиняемый получил через Telegram-канал предложение устроить диверсию на объекте связи. После этого мужчина поджег телекоммуникационный шкаф, установленный рядом с сотовой вышкой в одном из сельских населенных пунктов, а затем отправил заказчику видеозапись горящего оборудования.
В УФСБ добавили, что в отношении задержанного возбуждено второе уголовное дело по статье о диверсии. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком от десяти до двадцати лет. По информации пресс-службы, подозреваемый признал вину и сотрудничает со следствием, передает ТАСС.
Ранее сантехнику из Таджикистана Джамшеду Занжирбекову предъявили обвинение в вербовке сторонников террористической организации на территории Московского региона.