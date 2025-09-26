Уголовное дело завели в Новосибирске в отношении серийного диверсанта

По данным ведомства, мужчина ранее проживал в этом регионе и уже находился в поле зрения следствия. Силовики уточнили, что речь идет о жителе столицы 1993 года рождения, который устроил поджог двух релейных шкафов на перегоне Иня-Восточная — Мочище Западно-Сибирской железной дороги. Позднее оперативники установили и новый эпизод его противоправной деятельности.