В Турции катер насмерть сбил российскую туристку

В Турции российская туристка погибла, после того как ее сбил катер, пишет турецкая газета Habertürk.
Инцидент произошел на морском курорте Кемер. 42-летняя Линария Музипова, плавая в море, заплыла за буйки. В этот момент в нее врезался катер для парасейлинга.
Прибывшие к месту происшествия медики констатировали смерть россиянки.
Капитан катера и владелец компании парасейлинга задержаны. В районе инцидента временно приостановлены водные виды спорта. Проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в Турции во время круиза на прогулочном судне умер турист, после чего организаторы устроили пенную вечеринку, накрыв тело умершего полотенцем.