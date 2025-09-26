Ричмонд
В Турции катер насмерть сбил российскую туристку

Женщина во время купания в море заплыла за буйки, и в этот момент в нее врезался катер.

Источник: Аргументы и факты

В Турции российская туристка погибла, после того как ее сбил катер, пишет турецкая газета Habertürk.

Инцидент произошел на морском курорте Кемер. 42-летняя Линария Музипова, плавая в море, заплыла за буйки. В этот момент в нее врезался катер для парасейлинга.

Прибывшие к месту происшествия медики констатировали смерть россиянки.

Капитан катера и владелец компании парасейлинга задержаны. В районе инцидента временно приостановлены водные виды спорта. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Турции во время круиза на прогулочном судне умер турист, после чего организаторы устроили пенную вечеринку, накрыв тело умершего полотенцем.