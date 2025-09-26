В Омске вступил в силу приговор банде лжеврачей

Как установило судебное разбирательство, группа мошенников действовала в Омске с 2014-го по 2017 год под руководством двух организаторов, которые находятся в розыске. Злоумышленники создали сеть медцентров и обманом заманивали клиентов. Их убеждали в наличии серьезных проблем со здоровьем и вынуждали проходить дорогостоящее «лечение», включая покупку бесполезных препаратов. Потерпевшие брали в банках кредиты для оплаты ненужных медуслуг. Всего от действий лжеврачей пострадали 55 человек, которые потеряли в общей сложности 8 млн руб.