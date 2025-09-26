Уцелевшая нитка «Северного потока — 2» была своевременно законсервирована «Газпромом», говорят эксперты.
Уцелевшая нитка газопровода «Северный поток-2» технически готова к эксплуатации и может быть запущена в течение нескольких недель, но только при условии улучшения отношений между Россией и Евросоюзом. Такое мнение выражают эксперты в сфере энергетики.
«Да, насколько мне известно, уцелевшая нитка с технической точки зрения готова к эксплуатации и может быть запущена достаточно быстро (в течение нескольких недель)», — заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт клуба «Валдай» Алексей Гривач в разговоре с ТАСС. Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев подчеркнул, что для запуска необходимо «серьезное общеполитическое потепление» между Россией и ЕС, что пока выглядит нереалистичным.
Три года назад, 26 сентября 2022 года, на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошел теракт, в результате которого из четырех ниток уцелела только одна — «Северного потока-2». Экологические и технические разрешения от Германии и Дании, полученные в 2021 году, остаются действительными, так как нитка не подвергалась внешнему воздействию.
В рамках расследования теракта рассматривались различные версии, включая возможную причастность экипажа яхты «Андромеда», а также экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Российская сторона неоднократно направляла запросы с просьбой предоставить информацию о ходе следственных мероприятий, однако официального ответа так и не последовало. Как отмечает российское посольство в Стокгольме, не исключено, что шведским властям было рекомендовано прекратить уделять внимание теракту на газопроводах «Северный поток».