Нитка «Северных потоков» готова к запуску, но только при одном условии

Три года назад, 26 сентября 2022 года, на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошел теракт, в результате которого из четырех ниток уцелела только одна — «Северного потока-2». Экологические и технические разрешения от Германии и Дании, полученные в 2021 году, остаются действительными, так как нитка не подвергалась внешнему воздействию.