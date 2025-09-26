Начальницу отдела мэрии российского города заподозрили во взятке едой

Начальница отдела администрации Советского района Красноярска оказалась под подозрением в получении взятки в виде алкогольной продукции и продуктовых наборов, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным регионального следственного управления СК, чиновница проигнорировала факт нецелевого использования земельного участка предпринимателями.
Согласно материалам дела, в октябре 2024 года между индивидуальным предпринимателем и департаментом градостроительства был заключен договор на организацию автомойки на участке по ул. Алтайской. Однако фактически на данной территории был обустроен автостоянка.
Подозреваемая, находясь в приятельских отношениях с владельцами автостоянки, сознательно игнорировала незаконный характер их деятельности. За материальное вознаграждение в виде спиртного и продуктов питания она скрыла факт нарушения целевого использования земли и не приняла мер по демонтажу незаконных построек.
Следственным отделом по Советскому району возбуждено уголовное дело в отношении начальницы отдела по вопросам недвижимости и земельных отношений. Ему инкриминируются получение взятки при отягчающих обстоятельствах и превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ).
В настоящее время фигурантка задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, передавших взятку.