Москвича обвиняют в серии диверсий в Новосибирской области

Ранее в Новосибирске сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области совместно с представителями военной контрразведки пресекли попытку совершения террористического акта в отношении сотрудника регионального управления ФССП России. Как сообщили в ведомстве, местный житель 1989 года рождения предпринял попытку поджечь жилой дом сотрудника службы судебных приставов. Злоумышленник был задержан на месте происшествия. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта.