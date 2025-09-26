Москвича обвиняют в серии диверсий в Новосибирской области

В Новосибирске в отношении серийного диверсанта завели уголовное дело.
В Новосибирске возбуждено второе уголовное дело о диверсии против жителя Москвы 1993 года рождения, ранее проживавшего в городе, который поджег телекоммуникационный шкаф сотовой вышки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.
«Следственным отделом УФСБ в отношении гражданина возбуждено второе уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России (диверсия). Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание на срок от 10 до 20 лет лишения свободы», — сообщили в УФСБ ТАСС. В ведомстве сообщили, что обвиняемый признал свою вину и оказывает содействие следствию.
В ходе расследования первого дела о поджоге двух релейных шкафов на перегоне Иня-Восточная — Мочище Западно-Сибирской железной дороги выяснилось, что подозреваемый получил предложение о диверсии от анонимного пользователя telegram-канала. Мужчина, ранее проживавший в Новосибирске, поджег шкаф сотовой вышки в одном из сел и отправил в качестве отчета видеозапись горящего объекта.
Ранее в Новосибирске сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области совместно с представителями военной контрразведки пресекли попытку совершения террористического акта в отношении сотрудника регионального управления ФССП России. Как сообщили в ведомстве, местный житель 1989 года рождения предпринял попытку поджечь жилой дом сотрудника службы судебных приставов. Злоумышленник был задержан на месте происшествия. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта.