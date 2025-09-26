Ричмонд
В Новосибирске BMW влетел в столб на площади Калинина

Иномарка получила серьезные повреждения.

Источник: Комсомольская правда

Жесткое ДТП произошло в ночь на 26 сентября на площади Калинина в Новосибирске. Там на большой скорости BMW X6 влетел в столб. В итоге боковая часть иномарки оказалась сильно разбита. Об этом написали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— Водитель BMW X6 уверенно влетел на площадь Калинина и финишировал с помощью световой опоры. Немецкий кроссовер получил серьезные повреждения, — поделились очевидцы.

Пострадал ли кто-то в данной аварии, не уточняется.

Ранее КП-Новосибирск писала, что водитель сбил двоих подростков на мотоцикле в Новосибирске и скрылся с места ДТП. Парня и девушку доставили в больницу.