В Новосибирске BMW влетел в столб на площади Калинина

Жесткое ДТП произошло в ночь на 26 сентября на площади Калинина в Новосибирске. Там на большой скорости BMW X6 влетел в столб. В итоге боковая часть иномарки оказалась сильно разбита. Об этом написали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
— Водитель BMW X6 уверенно влетел на площадь Калинина и финишировал с помощью световой опоры. Немецкий кроссовер получил серьезные повреждения, — поделились очевидцы.
Пострадал ли кто-то в данной аварии, не уточняется.
