В Новосибирске BMW влетел в столб на площади Калинина

Жесткое ДТП произошло в ночь на 26 сентября на площади Калинина в Новосибирске. Там на большой скорости BMW X6 влетел в столб. В итоге боковая часть иномарки оказалась сильно разбита. Об этом написали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».