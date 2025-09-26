В Китае признали изнасилование сотрудницы несчастным случаем на производстве

Ранее сообщалось, что 45-летний иностранец, получивший российское гражданство, был лишён его после осуждения за преступление против неродной дочери, не достигшей 14-летнего возраста. Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима по статье о совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребёнка. После отбытия наказания в российской исправительной колонии осуждённый будет депортирован на историческую родину.