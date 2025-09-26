В Китае признали изнасилование сотрудницы несчастным случаем на производстве

Инцидент произошёл, когда Цуй Лили и её руководитель Ван находились в служебной поездке. После совместного распития алкоголя мужчина изнасиловал свою подчинённую в гостиничном номере. Начальника приговорили к четырём годам тюрьмы, а саму пострадавшую уволили за прогул.
Пострадавшая обратилась в суд, указав, что осталась без работы и испытывает тяжёлые психологические последствия. Суд удовлетворил её иск к бывшему работодателю о компенсации в размере 160 тысяч долларов, признав причинение вреда здоровью связанным с исполнением трудовых обязанностей.
Ранее сообщалось, что 45-летний иностранец, получивший российское гражданство, был лишён его после осуждения за преступление против неродной дочери, не достигшей 14-летнего возраста. Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима по статье о совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребёнка. После отбытия наказания в российской исправительной колонии осуждённый будет депортирован на историческую родину.
