В Нижнеудинске пять человек пострадали в ДТП из-за выезда водителя на встречку

21-летний водитель столкнулся с минивэном, а после наехал на световую опору.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеудинске пять человек пострадали в ДТП из-за выезда водителя на встречку. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, авария произошла днем на улице Кашина.

— 21-летний владелец машины «Тойота Карина» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с попутным автомобилем «Тойота Литайс», — уточнили в пресс-службе полиции.

После чего нарушитель правил дорожного движения наехал на световую опору.

и наезд на световую опору. В результате автомобилист и четверо пассажиров седана получили травмы и были госпитализированы в больницу. Водитель минивэна не пострадал.

По факту дорожного инцидента проводится проверка, ее ход проконтролирует прокуратура Иркутской области.

