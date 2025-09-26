В Нижнеудинске пять человек пострадали в ДТП из-за выезда водителя на встречку. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, авария произошла днем на улице Кашина.
— 21-летний владелец машины «Тойота Карина» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с попутным автомобилем «Тойота Литайс», — уточнили в пресс-службе полиции.
После чего нарушитель правил дорожного движения наехал на световую опору.
и наезд на световую опору. В результате автомобилист и четверо пассажиров седана получили травмы и были госпитализированы в больницу. Водитель минивэна не пострадал.
По факту дорожного инцидента проводится проверка, ее ход проконтролирует прокуратура Иркутской области.
