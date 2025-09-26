Шеф-редактора The Insider* Олевского объявили в федеральный розыск

Ранее Life.ru писал, что блогер Максим Кац** также оказался в розыске — только уже на уровне Интерпола. Он покинул Россию ещё в феврале 2022 года рейсом Москва — Стамбул и с тех пор не возвращался. Суд в Москве постановил заочно арестовать его по делу, связанному с нарушением законодательства об иностранных агентах.