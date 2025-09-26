В Уфе задержали молодых людей за домогательства к школьницам

В Уфе задержали мужчин по подозрению в домогательствах до12-летних девочек. Инцидент получил огласку после публикаций в СМИ и распространения в соцсетях видеозаписи, сделанной на детской площадке.
На кадрах видно, как неизвестные парни пытались навязать общение подросткам, представляясь 16-летними.
Пресс-служба МВД по Башкирии подтвердила, что сотрудники отдела полиции № 10 установили личности молодых людей и доставили их в отдел для разбирательства. В ведомстве сообщили, что по данному факту будет принято процессуальное решение.
