В Уфе задержали молодых людей за домогательства к школьницам

В столице Башкирии установили личности пристававших к девочкам мужчин.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе задержали мужчин по подозрению в домогательствах до12-летних девочек. Инцидент получил огласку после публикаций в СМИ и распространения в соцсетях видеозаписи, сделанной на детской площадке.

На кадрах видно, как неизвестные парни пытались навязать общение подросткам, представляясь 16-летними.

Пресс-служба МВД по Башкирии подтвердила, что сотрудники отдела полиции № 10 установили личности молодых людей и доставили их в отдел для разбирательства. В ведомстве сообщили, что по данному факту будет принято процессуальное решение.

