«Это ты на фото?»: любопытство южноуральца обернулось списанием крупной суммы

Любопытство жителя Магнитогорска (Челябинская область) обернулось списанием крупной суммы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

В дежурную часть Отдела полиции «Правобережный» обратился 46-летний местный житель.

«Ему пришло сообщение в одном из мессенджеров следующего содержания: “Срочно посмотри, это же ты на фото?” и прикрепленный к сообщению APK-файл. Мужчина нажал на файл, мобильный телефон заблокировался. А после того, как удалось вновь получить доступ к телефону, он заметил, что с его счета списали почти 47 тыс. рублей», — рассказали в полиции.

По данному факту там завели уголовное дело по статье 159 (мошенничество).