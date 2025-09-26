Бывшего омского ресторатора Александра Пранкевича объявили банкротом

Арбитражный суд Омской области признал банкротом известного в прошлом ресторатора Александра Пранкевича. Соответствующее решение было принято по заявлению самого предпринимателя. Процедура банкротства продлится до февраля 2026 года, в течение которого будет реализовано имущество бизнесмена для погашения задолженностей.
Финансовым управляющим назначена Юлия Кущенко, которой предстоит провести реализацию имущества должника и представить отчет о проделанной работе в суд за пять дней до завершения процедуры. Вырученные средства будут направлены на расчеты с кредиторами.
Согласно данным Rusprofile, Александр Пранкевич ранее занимался предпринимательской деятельностью в различных сферах. В период с 2015 по 2018 год он руководил индивидуальным предприятием, специализировавшимся на отделке помещений. Позднее возглавлял компанию «Рестоклан», которая занималась организацией доставки продуктов питания и развитием ресторанного бизнеса. Также он был генеральным директором фирмы «АВС», работающей в сфере продажи машин и оборудования.
Судебное решение о банкротстве датировано 22 сентября, и в течение месяца оно может быть обжаловано.