Бывшего омского ресторатора Александра Пранкевича объявили банкротом

Согласно данным Rusprofile, Александр Пранкевич ранее занимался предпринимательской деятельностью в различных сферах. В период с 2015 по 2018 год он руководил индивидуальным предприятием, специализировавшимся на отделке помещений. Позднее возглавлял компанию «Рестоклан», которая занималась организацией доставки продуктов питания и развитием ресторанного бизнеса. Также он был генеральным директором фирмы «АВС», работающей в сфере продажи машин и оборудования.