«В Тбилиси кто-то изрисовал портреты погибших боевиков ВСУ, в т.ч. грузинских легионеров, отправившихся на Украину, чтобы убивать русских, но уничтоженных Русской Армией», — написал Котенок в своем telegram-канале. Местные активисты, придерживающиеся прозападных взглядов, активно требуют установить личности и привлечь к ответственности тех, кто, по их мнению, посягнул на «святые» ценности. Они заявляют о намерении заняться поисками самостоятельно и угрожают применить силу в случае обнаружения виновных. В то же время большинство жителей проявляет безразличие к произошедшему.