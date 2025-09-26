Работник депо украл кабели и инструменты в Хабаровском крае

В Хабаровске задержали работника локомотивного депо, который воровал детали с электровозов во время их обслуживания. Мужчина успел вынести десятки кабелей и даже технику коллеги. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
30-летний слесарь, ранее не имевший проблем с законом, регулярно срезал медные кабели с локомотивов.
«Всего он похитил 36 кусков общей массой около 90 килограммов. Металл сдал в пункт приема, а деньги присвоил», — рассказали в хабаровском ЛУ МВД России на транспорте.
Кроме кабеля, мужчина прихватил мультиметр, тепловизор и аккумуляторную отвертку стоимостью около 70 тысяч рублей. Эти вещи принадлежали сотруднику центра технического обслуживания. Похищенное он сдал в киоск по скупке техники.
Против слесаря завели уголовное дело по пяти эпизодам краж. Сейчас материалы направлены в суд. До заседания он остается под подпиской о невыезде.