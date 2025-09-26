Атака на Краснодарский край и уничтожение БПЛА по всей России: карта СВО 26 сентября

Больше всего беспилотников — 20 — было сбито над акваторией Азовского моря. Еще 14 БПЛА упали в Ростовской области, включая Таганрог, Ростов-на-Дону, Азов и несколько районов. В Крыму ПВО ликвидировала 14 дронов, в Краснодарском крае — три. По одному беспилотнику зафиксировано в Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. В Ростове-на-Дону в результате падения обломков повреждены автомобили и магазин. В Курской области дрон попытался атаковать строящуюся Курскую АЭС-2, задев одно из зданий, но станция продолжает работать в штатном режиме, сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.