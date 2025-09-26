Атака на Краснодарский край и уничтожение БПЛА по всей России: карта СВО 26 сентября

Ночная атака ВСУ отражена, 55 дронов уничтожено, российские войска вошли в Отрадное, ВСУ теряют Кировск.
В ночь на 26 сентября силы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны. Больше всего дронов перехватили над акваторией Азовского моря — 20. По 14 БПЛА уничтожили над Ростовской областью и Крымом. Еще несколько беспилотников сбили над территорией Краснодарского края. По одному — над территориями Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей.
Также обломки беспилотного летательного аппарата были обнаружены утром 26 сентября на одной из улиц станицы Голубицкой в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона. Согласно официальной информации, инцидент произошел на территории населенного пункта, однако угрозы для жителей и объектов инфраструктуры зафиксировано не было. Что известно о событиях спецоперации за сутки — в материале URA.RU.
Массированный перехват дронов над югом и центром России.
Больше всего беспилотников — 20 — было сбито над акваторией Азовского моря. Еще 14 БПЛА упали в Ростовской области, включая Таганрог, Ростов-на-Дону, Азов и несколько районов. В Крыму ПВО ликвидировала 14 дронов, в Краснодарском крае — три. По одному беспилотнику зафиксировано в Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. В Ростове-на-Дону в результате падения обломков повреждены автомобили и магазин. В Курской области дрон попытался атаковать строящуюся Курскую АЭС-2, задев одно из зданий, но станция продолжает работать в штатном режиме, сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.
Удар по нефтепереработке: Афипский НПЗ снова под угрозой.
Особую тревогу вызвало сообщение Оперативного штаба Краснодарского края: обломки сбитого дрона упали на одну из установок Афипского нефтеперерабатывающего завода, вызвав небольшой пожар, сообщается telegram-канале Два майора. Хотя огонь быстро потушили, инцидент вновь поднял вопросы к организации ПВО на стратегически важном объекте, неоднократно ставшем целью атак. Эксперты отмечают, что даже при успешном перехвате дронов необходимо учитывать траекторию падения обломков, чтобы избежать ущерба критической инфраструктуре — особенно на фоне дефицита бензина и продленного запрета на экспорт топлива.
Продвижение на Харьковщине: ВС РФ вошли в Отрадное.
На линии фронта российские войска продолжают наступление. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВС РФ продвинулись более чем на 3 километра вглубь обороны противника на стыке Белгородской и Харьковской областей и вошли в населенный пункт Отрадное. Это движение является частью операции по созданию буферной зоны вдоль границы с Белгородской областью, что снижает угрозу обстрелов мирных городов и сел.
Кировск почти полностью освобожден, ВСУ сжигают тела погибших.
На краснолиманском направлении завершается освобождение Заречного и Кировска. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска, потеряв контроль над Кировском, начали сжигать тела своих погибших солдат — для этого их сбрасывают в подвалы домов и поджигают. По его словам, командование ВСУ намеренно скрывает масштабы потерь, подавая погибших как «без вести пропавших» и сообщая о якобы продолжающихся боях в уже утраченных районах.
Окружение под Клебан-Быком: ВСУ в ловушке.
В районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР украинские подразделения оказались в полной ловушке. С флангов на них давят российские войска, с тыла — естественная преграда в виде водохранилища. Единственная дорога для снабжения, ведущая через Александро-Калиново, находится под огневым контролем РФ. По данным Минобороны, основная часть окруженной группировки уже уничтожена, осталось около 80 человек. В радиоперехватах украинские солдаты выражают панику и недовольство приказами.
ВСУ расстреливают своих за попытку отступить.
Разведчик группировки «Восток» с позывным Булат рассказал, что в районе границы ДНР и Днепропетровской области украинское подразделение попыталось отступить в сторону Лесного, но было уничтожено огнем соседнего же подразделения ВСУ. Всего погибли восемь солдат. Это свидетельствует о жесткой дисциплине и страхе перед ответственностью за отход без приказа — командиры предпочитают ликвидировать своих, чем допустить бегство.
Обстрелы мирных территорий: жертвы среди гражданского населения.
Несмотря на потери на фронте, ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам. В Брянской области из РСЗО «Град» обстреляли поселок Белая Березка — ранены девять человек, включая ребенка. В Белгородской области в Новой Таволжанке мужчина погиб при прямом попадании дрона в частный дом. Под обстрелами также Шебекино, Муром, Архангельское, Никольское и другие населенные пункты. В Курской области ранены гражданские в районе Большегнеушево и в деревне Рыжевка.
Действия на других направлениях: от Одессы до Херсона.
Российские «Герани» нанесли удары по прифронтовым регионам Украины, в том числе по Одессе, где зафиксированы перебои с электроснабжением. На Сумском направлении подразделения ВДВ продвинулись в лесополосах западнее Юнаковки, уничтожив «Хамви» при отражении контратаки. На Днепропетровском фронте «Восток» вклиняется в оборону в направлении Степового, ведутся бои у Калиновского, Ольговского и Вишневого. В Запорожской области идут тяжелые штурмы Приморского и Степногорска. В Херсонской области обстрелами ранены мирные жители в Бехтерах и повреждена скорая помощь в Железном Порту.