Раскрыты подробности дела совратившей «особенного» ребенка учительницы

36-летняя преподавательница Сэнди Карзас-Пинез из штата Нью-Йорк осуждена к 25-ти годам тюремного заключения за сексуальную связь с 16-летним подростком с особенностями развития и организацию порносьёмок с его участием. Соответствующая информация опубликована изданием The New York Post.
Противоправные действия были совершены в 2023 году, когда обвиняемая работала в специализированной школе для детей с нарушениями развития. Расследование показало, что Карзас-Пинез злоупотребила своим служебным положением для установления запретных отношений с учеником, страдающим шизофренией и эмоциональной нестабильностью.
Женщина убедила своего подопечного, что они состоят в романтических отношениях. Кроме того, педагог вела с юношей откровенную переписку и принуждала записывать его видео интимного характера.
Также она организовывала внеурочные встречи, склоняла подростка к пропуску занятий и отвозила его в уединенные места для интимных контактов. Когда учащийся попытался разорвать связь, педагог начала шантажировать его лишением школьных привилегий.
В декабре 2024 года подсудимая заключила досудебное соглашение, что позволило избежать пожизненного срока. Судом, заседавшим 19 сентября 2025 года, назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с последующим пятилетним пробационным надзором. Супруг Карзас-Пинез заявил о расторжении брака после раскрытия преступления.
