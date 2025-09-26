Раскрыты подробности дела совратившей «особенного» ребенка учительницы

Противоправные действия были совершены в 2023 году, когда обвиняемая работала в специализированной школе для детей с нарушениями развития. Расследование показало, что Карзас-Пинез злоупотребила своим служебным положением для установления запретных отношений с учеником, страдающим шизофренией и эмоциональной нестабильностью.