В деле «Корпорации СТС» появляются новые фигуранты и аресты имущества

Появляются и новые лица в деле: так, например, в списке ответчиков теперь значатся Павел и Юрий Елины. Это «коммунальные короли» Нижневартовска, контролирующие городские электрические сети, сбытовую компанию, ряд управляющих компаний. Всего на утро 26 сентября в деле 33 ответчика и 106 третьих лиц. С начала процесса этот показатель вырос в несколько раз: в первоначальном иске, с которым Генпрокуратура пришла в суд 10 сентября, было 14 человек и 20 компаний.