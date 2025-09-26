В деле «Корпорации СТС» появляются новые фигуранты и аресты имущества

В деле о национализации активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва продолжаются аресты имущества компаний и частных лиц, связанных с «Корпорацией СТС». Об этом свидетельствуют материалы дела.
Так, 23 сентября, уже после начала процесса о национализации, был наложен арест на еще как минимум три счета. Таким образом, число исполнительных листов по делу составляет 187, то есть по делу арестовано именно такое число счетов частных лиц и компаний.
Появляются и новые лица в деле: так, например, в списке ответчиков теперь значатся Павел и Юрий Елины. Это «коммунальные короли» Нижневартовска, контролирующие городские электрические сети, сбытовую компанию, ряд управляющих компаний. Всего на утро 26 сентября в деле 33 ответчика и 106 третьих лиц. С начала процесса этот показатель вырос в несколько раз: в первоначальном иске, с которым Генпрокуратура пришла в суд 10 сентября, было 14 человек и 20 компаний.
Генпрокуратура требует обратить в доход государства более 80 компаний, связанных с Бобровым и Биковым, настаивая на нарушениях в ходе приватизации.
Сейчас «Корпорация СТС» — огромная и успешная энергокомпания, которая контролирует коммунальную инфраструктуру в десятках городов Урала и Западной Сибири, в основном в Тюменской, Курганской и Свердловской областях, ХМАО и ЯНАО, в Челябинске. Выручка организации за 2024 год составляет примерно 248 млн рублей, чистая прибыль — 928 млн рублей, совокупные активы — 23,1 млрд рублей.
По версии следствия, Биков и Бобров вели бизнес за счет ежегодных государственных субсидий и регулярного повышения тарифов при поддержке руководителей органов власти регионов, входящих в состав Уральского федерального округа. При этом бенефициары холдинга под видом фиктивных займов вывели за рубеж часть полученного дохода на сумму более 12 млрд рублей. Напомним, процесс начался в Ленинском районном суде Екатеринбурга 22 сентября, его тут же закрыли от прессы. Очередное заседание назначено на понедельник, 29 сентября.
Одновременно топ-менеджеры «Корпорации СТС» проходят как обвиняемые по делу о мошенничестве в особо крупному размере. Уголовное дело возбуждено практически одновременно с гражданским о национализации. Совладелец активов Алексей Бобров и председатель совета директоров Татьяна Черных отправлены в СИЗО до 15 ноября.