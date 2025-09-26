ФСБ задержала серийного поджигателя вышек связи в Новосибирской области

В ходе расследования поджога двух релейных шкафов на перегоне Иня-Восточная — Мочище ЗСЖД выявлен дополнительный эпизод. Как выяснилось, мужчина получил от анонима в Telegram предложение о диверсии на объекте связи. Он поджег телекоммуникационный шкаф сотовой вышки в селе и отправил видеозапись.