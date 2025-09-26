ФСБ задержала серийного поджигателя вышек связи в Новосибирской области

В отношении 32-летнего жителя Москвы, подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи в ноябре прошлого года в Новосибирской области возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает УФСБ по Новосибирской области.
В ходе расследования поджога двух релейных шкафов на перегоне Иня-Восточная — Мочище ЗСЖД выявлен дополнительный эпизод. Как выяснилось, мужчина получил от анонима в Telegram предложение о диверсии на объекте связи. Он поджег телекоммуникационный шкаф сотовой вышки в селе и отправил видеозапись.
Возбуждено уголовное дело по статье «диверсия», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Напомним, в августе этого года житель Санкт-Петербурга получил восемь лет колонии за подготовку к поджогу подстанции. Неизвестные обещали заплатить ему 2,5 тысячи долларов.