Какие авиарейсы задерживаются в России 26 сентября 2025: онлайн-табло и расписание

В международном аэропорту Волгограда по информации на утро 26 сентября задержали или отменили девять рейсов. Четыре самолёта авиакомпании «Аэрофлот» в Москву пришлось отменить, а еще два рейса авиакомпании «Россия» до столицы перенесли. Также вовремя не вылетели самолеты в Сочи (Nordwind Airlines) и в Калининград (авиакомпания «Икар»).