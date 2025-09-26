Минчанин ударил мальчика в автобусе, но школьник применил электрошокер. Подробности обнародовали в пресс-службе прокуратуры Фрунзенского района, пишет агентство «Минск-Новости».
В состоянии алкогольного опьянения 45-летний житель Минска вечером возвращался домой. Он зашел в салон автобуса № 121, в котором ехали школьники 2011 и 2012 годов рождения. Мальчики общались между собой, смотрели что-то в мобильном телефоне. Однако их поведение не понравилось мужчине. Другим пассажирам дети не мешали.
Минчанин, проехав несколько остановок, подошел к школьникам и ударил одного из них по голове, а второго — по плечу, произнося в этот момент что-то неразборчивое. Один из мальчиков не растерялся, достал из сумки электрошокер, приставил его к шее злоумышленника и осуществил разряд. После этого случилась потасовка — фигурант хватал школьника за одежду и руки.
Одна из пассажирок автобуса вступилась за несовершеннолетних, а водитель вызвал милицию. Минчанин был задержан. В отношении него завели уголовное дело. Мужчина полностью признал вину. Хулиганские действия попали в объектив камеры видеонаблюдения, которая была установлена в автобусе.
Помощник прокурора Фрунзенского района Юлия Бурчиц отметила, что обвиняемый работает директором частной компании. Ранее он трижды привлекался к уголовной ответственности за совершение хулиганств.
Юлия Бурчиц отметила, что суд признал минчанина виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия (хулиганстве). По части 1 стать 339 Уголовного кодекса фигуранту было назначено наказание в виде исправительных работ на срок два года с удержанием в доход государства 25% заработка по основному месту работы, но не менее одной базовой величины ежемесячно (в сентябре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
Также минчанин должен выплатить в пользу одного из потерпевших материальную компенсацию морального вреда в размере 300 рублей. Кроме того, мужчина должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.
