Минчанин ударил мальчика в автобусе, но школьник применил электрошокер

Минчанин, проехав несколько остановок, подошел к школьникам и ударил одного из них по голове, а второго — по плечу, произнося в этот момент что-то неразборчивое. Один из мальчиков не растерялся, достал из сумки электрошокер, приставил его к шее злоумышленника и осуществил разряд. После этого случилась потасовка — фигурант хватал школьника за одежду и руки.