В Омске суд конфисковал автомобиль у нетрезвого водителя

Омич получил 180 часов обязательных работ и лишился прав на полтора года.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Омска вынес приговор в отношении 50-летнего омича за езду в пьяном виде. Оказалось, что мужчина ранее уже попадался на подобном нарушении ПДД.

мужчину задержали 6 июля 2025 года мужчина в нетрезвом состоянии сотрудники ДПС. Мужчина на автомобиле ВАЗ-210830 спокойно ездил по городу, пока не привлек внимание патрульных. Сотрудники ГАИ остановили нарушителя и отстранили его от управления транспортным средством.

Суд назначил водителю наказание в виде 180 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 1 год и 6 месяцев.

Кроме того, суд принял решение конфисковать автомобиль нарушителя в доход государства.

