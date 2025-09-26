В Омске суд конфисковал автомобиль у нетрезвого водителя

Ленинский районный суд Омска вынес приговор в отношении 50-летнего омича за езду в пьяном виде. Оказалось, что мужчина ранее уже попадался на подобном нарушении ПДД.
мужчину задержали 6 июля 2025 года мужчина в нетрезвом состоянии сотрудники ДПС. Мужчина на автомобиле ВАЗ-210830 спокойно ездил по городу, пока не привлек внимание патрульных. Сотрудники ГАИ остановили нарушителя и отстранили его от управления транспортным средством.
Суд назначил водителю наказание в виде 180 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 1 год и 6 месяцев.
Кроме того, суд принял решение конфисковать автомобиль нарушителя в доход государства.
