Отец забил маленького сына до смерти, выдав убийство за несчастный случай

Юджин Рантанен, появившийся на свет в 1987 году в городке Л’Анс (штат Мичиган, США), с детства столкнулся с неблагополучной семейной обстановкой, что предопределило его дальнейший жизненный путь.
Рано оказавшись на пути правонарушений, он неоднократно задерживался за кражи и участие в уличных столкновениях. Переломным моментом стал 2009 год, когда 22-летний мужчина был осужден за сексуальное насилие над несовершеннолетней, получив первую серьезную судимость, передает CBS News.
Несмотря на криминальное прошлое, после освобождения он сумел создать отношения с женщиной, и в июле 2022 года у пары родился сын Картер. Мать ребенка, также имевшая сложную биографию, осознавала свою неготовность к воспитанию и предложила передать малыша на усыновление.
Юджин настоял на сохранении родительских прав, и женщина согласилась. Во время периодических визитов в начале 2024 года она обнаружила на теле сына следы побоев.
После угрозы обращения в социальные службы мужчина в ярости набросился на женщину и выгнал ее из дома. Пострадавшая действительно обратилась в опеку, однако реакция последовала слишком поздно.
Осознавая неизбежность потери ребенка, Рантанен спланировал его убийство, инсценировав несчастный случай при падении с крыльца. 19 февраля 2024 года он вызвал экстренные службы, сообщив о прекращении дыхания у сына. Медики госпитализировали мальчика в критическом состоянии, но 24 февраля ребенок скончался.
Судебная экспертиза установила, что смерть наступила от преднамеренной тупой травмы головы, несовместимой с версией о падении. Обследование также выявило признаки систематического физического насилия.
«Преступник руководствовался не родительскими чувствами, а патологическим желанием контроля», — констатировали в полиции.
Летом 2025 года суд признал Рантанена виновным в умышленном убийстве и жестоком обращении с несовершеннолетним, назначив ему наказание в виде пожизненного заключения без права на помилование.
