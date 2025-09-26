Отец забил маленького сына до смерти, выдав убийство за несчастный случай

Несмотря на криминальное прошлое, после освобождения он сумел создать отношения с женщиной, и в июле 2022 года у пары родился сын Картер. Мать ребенка, также имевшая сложную биографию, осознавала свою неготовность к воспитанию и предложила передать малыша на усыновление.