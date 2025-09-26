Ричмонд
На железной дороге в Псковской области произошел взрыв

Обошлось без пострадавших и схода поездов.

На железнодорожных путях в Псковской области, недалеко от станции Плюсса, произошел взрыв. Об этом сообщил в мессенджере Max губернатор Михаил Ведерников.

По словам чиновника, происшествие случилось утром, обошлось без пострадавших и схода железнодорожных составов.

«На месте работают оперативные службы. Просьба сохранять спокойствие», — отметил Ведерников.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на железной дороге в Орловской области. В результате погибли два человека и еще один получил ранение, были задержаны несколько поездов дальнего следования.