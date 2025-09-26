Ричмонд
В Челябинске за получение крупной взятки ФСБ задержала топ-менеджера банка

В Челябинске за получение крупной взятки ФСБ задержала топ-менеджера банка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Выявлены противоправные действия начальника отдела финансирования одного из банков с государственным участием, выраженные в получении взятки в крупном размере», — сообщила официальный представитель УФСБ по региону Татьяна Соснина.

По ее данным, «подозреваемый, обладая широкими должностными полномочиями в части финансирования и предоставления кредитных продуктов для компаний, реализующих инвестиционные проекты в сфере строительства, с марта по декабрь 2023 года получил взятку в виде денег в сумме 1 млн рублей от представителя коммерческой структуры за оказание содействия в финансировании последнего».

Речь идет об открытии невозобновляемой кредитной линии для строительства гостиничного комплекса на территории региона.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере).

Проводятся следственные действия.