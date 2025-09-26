В Челябинске за получение крупной взятки ФСБ задержала топ-менеджера банка

По ее данным, «подозреваемый, обладая широкими должностными полномочиями в части финансирования и предоставления кредитных продуктов для компаний, реализующих инвестиционные проекты в сфере строительства, с марта по декабрь 2023 года получил взятку в виде денег в сумме 1 млн рублей от представителя коммерческой структуры за оказание содействия в финансировании последнего».