В Челябинске за получение крупной взятки ФСБ задержала топ-менеджера банка

«Выявлены противоправные действия начальника отдела финансирования одного из банков с государственным участием, выраженные в получении взятки в крупном размере», — сообщила официальный представитель УФСБ по региону Татьяна Соснина.
По ее данным, «подозреваемый, обладая широкими должностными полномочиями в части финансирования и предоставления кредитных продуктов для компаний, реализующих инвестиционные проекты в сфере строительства, с марта по декабрь 2023 года получил взятку в виде денег в сумме 1 млн рублей от представителя коммерческой структуры за оказание содействия в финансировании последнего».
Речь идет об открытии невозобновляемой кредитной линии для строительства гостиничного комплекса на территории региона.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере).
Проводятся следственные действия.