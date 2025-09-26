На железнодорожных путях в Псковской области произошел взрыв. Об этом в канале MAX сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Глава региона отметил, что пострадавших в результате ЧП нет, железнодорожный состав не сошел с пути. Сотрудники оперативных служб уже работают на месте происшествия.
Напомним, 13 сентября в Орловской области произошло ЧП — вечером 13 сентября на железнодорожных путях в приграничной зоне Орловской и Курской областей нашли взрывные устройства. Позже в РЖД заявили, что четыре поезда задерживались в Краснодарский край после взрыва на железнодорожных путях в Орловской области.
1 мая в Брянской области из-за срабатывания взрывчатки на железнодорожных путях с рельсов сошли несколько вагонов грузового состава. В результате случившегося пострадавших нет, а само возгорание удалось ликвидировать.