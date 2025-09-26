Семь человек скончались от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

Семь человек скончались от отравления суррогатным алкоголем в Сланцах Ленинградской области за последние двое суток. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным источника, еще два человека сейчас находятся в больнице с серьезными отравлениями.
Погибшие и пострадавшие проживали как в Сланцах, так и в деревне Гостицы. Правоохранители задержали подозреваемого в продаже некачественного алкоголя, им оказался 79-летний мужчина.
Более того, его 75-летняя жена также пострадала от действий супруга. Самому младшему госпитализированному — 37 лет.
Из дома подозреваемого изъяли стеклянную тару и канистры, в которых, предположительно, находился суррогат. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, отмечается в публикации.
Ранее минимум 10 человек отравились домашней чачей с рынка в Краснодарском крае, выжить удалось лишь одному. Возбуждено уголовное дело, следователи ищут других возможных пострадавших. От чего могли погибнуть потерпевшие и как не купить чачу с «отравой» — в материале «Вечерней Москвы».