Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о взрыве на железнодорожных путях в регионе. По его словам, инцидент произошел недалеко от станции Плюсса рано утром в пятницу, 26 сентября.
Он уточнил, что взрыв произошел примерно в 05:00, пострадавших в результате инцидента нет. Губернатор отметил, что информация поступила оперативно и была передана в местные службы для проверки и принятия мер безопасности.
Ведерников подчеркнул, что причины происшествия устанавливаются, а ситуация на месте контролируется соответствующими службами, угрозы для населения нет.
— Схода ж/д состава не произошло. На месте происшествия работают оперативные службы. Просьба сохранять спокойствие, — призвал губернатор в личном блоге в MAX.
13 сентября в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. По предварительной информации, в результате инцидента в одном из районов региона погибли двое человек, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.
В начале августа движение поездов было приостановлено в районе станции Арчеда в Волгоградской области из-за обнаруженного на железнодорожных путях неразорвавшегося украинского беспилотника. На место происшествия вызывали саперов. Повреждений железнодорожных путей не зафиксировали.