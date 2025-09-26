Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о взрыве на железнодорожных путях в регионе. По его словам, инцидент произошел недалеко от станции Плюсса рано утром в пятницу, 26 сентября.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о взрыве на железнодорожных путях в регионе. По его словам, инцидент произошел недалеко от станции Плюсса рано утром в пятницу, 26 сентября.

Он уточнил, что взрыв произошел примерно в 05:00, пострадавших в результате инцидента нет. Губернатор отметил, что информация поступила оперативно и была передана в местные службы для проверки и принятия мер безопасности.

Ведерников подчеркнул, что причины происшествия устанавливаются, а ситуация на месте контролируется соответствующими службами, угрозы для населения нет.

— Схода ж/д состава не произошло. На месте происшествия работают оперативные службы. Просьба сохранять спокойствие, — призвал губернатор в личном блоге в MAX.

13 сентября в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. По предварительной информации, в результате инцидента в одном из районов региона погибли двое человек, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В начале августа движение поездов было приостановлено в районе станции Арчеда в Волгоградской области из-за обнаруженного на железнодорожных путях неразорвавшегося украинского беспилотника. На место происшествия вызывали саперов. Повреждений железнодорожных путей не зафиксировали.