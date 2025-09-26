Взрыв произошёл на железной дороге под Псковом — губернатор рассказал подробности

«Сегодня утром недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях. Пострадавших нет. Схода железнодорожного состава не произошло», — уточнил глава региона. По словам Ведерникова, на месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.