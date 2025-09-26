Ричмонд
Взрыв произошёл на железной дороге под Псковом — губернатор рассказал подробности

На железнодорожных путях рядом со станцией Плюсса в Псковской области утром 26 сентября произошёл взрыв. Подробности сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Источник: Life.ru

«Сегодня утром недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях. Пострадавших нет. Схода железнодорожного состава не произошло», — уточнил глава региона. По словам Ведерникова, на месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Life.ru сообщал, как в Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошёл тепловоз с 15 цистернами. Среди причин произошедшего рассматривалась диверсия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.