Взрыв произошёл на железной дороге под Псковом — губернатор рассказал подробности

«Сегодня утром недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях. Пострадавших нет. Схода железнодорожного состава не произошло», — уточнил глава региона. По словам Ведерникова, на месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее Life.ru сообщал, как в Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошёл тепловоз с 15 цистернами. Среди причин произошедшего рассматривалась диверсия.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.