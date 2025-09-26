В Кишиневе появились фальшивые евро: В столице задержаны двое мужчин за изготовление и сбыт валюты

Первый подозреваемый — 24-летний мужчина, родом из Страшен, проживает в Кишиневе и ранее, в 2024 году, был приговорен к 3 годам условного заключения, после того как признал себя виновным в ограблении мужчины посреди ночи на одной из улиц столичного сектора Буюканы в соучастии с другими лицами, отобрав у него 15 000 евро.