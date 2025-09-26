В Кишиневе появились фальшивые евро: В столице задержаны двое мужчин за изготовление и сбыт валюты

В Молдове сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, подозреваемых в изготовлении поддельных евро. В ходе операции изъято 10 000 поддельных купюр.
По данным следствия, деньги были спрятаны возле одного из административных зданий в Яловенах. Аналогичные тайники использовались и в Кишиневе, а также в соседних районах.
Первый подозреваемый — 24-летний мужчина, родом из Страшен, проживает в Кишиневе и ранее, в 2024 году, был приговорен к 3 годам условного заключения, после того как признал себя виновным в ограблении мужчины посреди ночи на одной из улиц столичного сектора Буюканы в соучастии с другими лицами, отобрав у него 15 000 евро.
Второй задержанный, 23-летний житель Кишинева, уроженец Криулян, являлся доверенным лицом первого подозреваемого.
Оба признали участие в схеме: они предлагали другим лицам поддельные купюры номиналом 50 и 100 евро партиями по 50 000 евро, продавая их за 25% от «номинала».
Для раскрытия схемы правоохранители привлекли к сотрудничеству другого активного члена группы, после чего провели обыски у подозреваемых в Страшенах и Кишиневе, где были изъяты дополнительные поддельные банкноты.
Оба сотрудничают со следствием. Прокуроры анализируют доказательства и решат вопрос о применении ареста. Уголовное расследование продолжается с целью установления всех участников группировки. В соответствии с законом, задержанные пользуются презумпцией невиновности.