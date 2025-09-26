В Башкирии «курьер» помогла обмануть пенсионерку на крупную сумму

В апреле мошенники по телефону убедили 60-летнюю местную жительницу, что ее сестра попала в ДТП, и для решения проблемы с правоохранительными органами и пострадавшим срочно требуются деньги. Поверившая обману пенсионерка передала через подсудимую 60 тысяч рублей и 300 долларов.