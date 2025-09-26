Ричмонд
В Башкирии «курьер» помогла обмануть пенсионерку на крупную сумму

Жительница Бирского района осуждена за мошенничество по схеме «родственник в ДТП».

Источник: Комсомольская правда

Уфимский районный суд вынес приговор 37-летней жительнице Бирского района, признанной виновной в мошенничестве. Преступление было совершено по классической схеме обмана, когда пенсионеркам сообщают о мнимом дорожном происшествии с родственником.

Суд установил, что весной 2025 года обвиняемая через мессенджер договорилась с неустановленными соучастниками и стала выполнять роль курьера для получения незаконно полученных денег.

В апреле мошенники по телефону убедили 60-летнюю местную жительницу, что ее сестра попала в ДТП, и для решения проблемы с правоохранительными органами и пострадавшим срочно требуются деньги. Поверившая обману пенсионерка передала через подсудимую 60 тысяч рублей и 300 долларов.

Обвиняемая полностью признала свою вину и компенсировала нанесенный потерпевшей финансовый ущерб. Суд учел это и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщает прокуратура Башкирии.

