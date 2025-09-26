В ЕС придумали, как решить главную проблему санкций против РФ

Европа хочет избавиться от мнения Венгрии в вопросе голосования по санкциям против России.
Европейская комиссия выступила с инициативой по изменению порядка продления санкций, направленных против России. Предлагается, чтобы решения определялись большинством голосов, пишет Politico.
«ЕК также предложила изменить правила продления санкций с единогласия на квалифицированное большинство, чтобы снизить риск того, что Венгрия заблокирует процесс и вернет активы России», — говорится в материале. Венгрия всегда выступала против продления санкций против России, что мешало комиссии продвинуть в повестке новый санкционный пакет.
Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сообщил о намерении обсудить с руководителями государств Европейского союза возможность уменьшения объемов импорта энергетических ресурсов из России. По его словам, несмотря на попытки противостоять Москве, европейские страны продолжают приобретать российские энергоносители. Глава Белого дома охарактеризовал такую политику как «позорную».